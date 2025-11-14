A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou, nesta semana, a intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, em 24 áreas classificadas como prioritárias pelo 45º Alerta Arboviroses de 2025.
As regiões incluem bairros de todas as macrorregiões do município:
- Leste: Vila 31 de Março, Jardim Conceição, Parque Brasília, Loteamento Vila Lafayette Álvaro
- Noroeste: Jardim Campos Elíseos, Parque Floresta, Conjunto Residencial Parque São Bento
- Norte: Bosque das Palmeiras, Jardim Rosália, Vila Réggio, Núcleo Residencial Boa Vista, Parque Residencial Shalon, Vila Lunardi
- Sudoeste: Jardim Esplanada, Jardim Adhemar de Barros, Residencial Città di Salerno, Parque das Indústrias
- Sul: Jardim Nova América, Residencial da Paz, Jardim Irmãos Sigrist
- Sudeste: Jardim Itatiaia, Jardim Santa Eudóxia, Jardim Andorinhas, Vila Orozimbo Maia
A definição das áreas é feita semanalmente pela equipe técnica da Saúde, que monitora indicadores como incidência de casos, densidade populacional, dificuldade de acesso a imóveis, além de dados de comunicação de risco.
As visitas são realizadas principalmente por profissionais da empresa contratada Impacto Controle de Pragas, identificados por camiseta laranja, calça cinza e crachá. Os líderes de equipe usam blusa verde, enquanto voluntários atuam com colete laranja com a frase “Campinas contra o mosquito”.
Em caso de dúvidas sobre a identificação dos agentes ou voluntários, o morador pode ligar para o 156 (de segunda a sexta) ou para a Defesa Civil, no 199, aos fins de semana e feriados.