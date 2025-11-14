A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou nesta quinta-feira (13) uma operação conjunta com a Polícia Militar para fiscalizar estabelecimentos comerciais na região central. A ação, parte do programa permanente de ordenamento urbano, percorreu bares, lanchonetes e outros pontos de comércio, incluindo um bingo clandestino que havia sido fechado nesta semana, mas voltou a funcionar sem autorização.

Ao todo, 29 estabelecimentos foram vistoriados. Entre eles, dois foram fechados por estarem sem a documentação necessária. O bingo clandestino — autuado na última terça-feira (11) — foi novamente encontrado aberto, apesar da ordem para interromper as atividades. Os fiscais intimaram o responsável a apresentar a documentação em até três dias. Caso isso não ocorra, o local poderá ser multado e posteriormente lacrado. No momento da inspeção, não havia ninguém no imóvel, e ninguém foi conduzido à delegacia.

A equipe da Secretaria de Urbanismo verificou principalmente a existência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e demais documentos exigidos para funcionamento legal.