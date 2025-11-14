A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou nesta quinta-feira (13) uma operação conjunta com a Polícia Militar para fiscalizar estabelecimentos comerciais na região central. A ação, parte do programa permanente de ordenamento urbano, percorreu bares, lanchonetes e outros pontos de comércio, incluindo um bingo clandestino que havia sido fechado nesta semana, mas voltou a funcionar sem autorização.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Ao todo, 29 estabelecimentos foram vistoriados. Entre eles, dois foram fechados por estarem sem a documentação necessária. O bingo clandestino — autuado na última terça-feira (11) — foi novamente encontrado aberto, apesar da ordem para interromper as atividades. Os fiscais intimaram o responsável a apresentar a documentação em até três dias. Caso isso não ocorra, o local poderá ser multado e posteriormente lacrado. No momento da inspeção, não havia ninguém no imóvel, e ninguém foi conduzido à delegacia.
A equipe da Secretaria de Urbanismo verificou principalmente a existência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e demais documentos exigidos para funcionamento legal.
Saldo da operação:
- 3 estabelecimentos multados
- 10 intimados
- 4 lacrados
- 2 fechados
- 10 estavam fechados no momento da inspeção, mas tinham documentação válida
Batizada de Operação Boca do Lixo, a ação integra o trabalho regular de fiscalização no Centro, voltado ao enfrentamento de irregularidades e ao reforço da segurança urbana. Segundo a secretária de Urbanismo, Carolina Baracat, o objetivo é garantir o cumprimento das regras municipais. “A iniciativa teve como finalidade assegurar que os estabelecimentos cumpram a finalidade para a qual foi emitido o alvará de funcionamento.”