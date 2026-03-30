As obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte começaram em Vinhedo, dando início à implantação do primeiro trem de média velocidade do país. O projeto vai conectar Campinas à São Paulo em aproximadamente 64 minutos.

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O sistema terá 101 quilômetros de extensão e poderá atingir até 140 km/h, com capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem. A previsão é que a operação comece em 2031.

Nesta fase inicial, os trabalhos incluem instalação de canteiros, preparação do solo, terraplenagem e obras de contenção, além da construção de uma passagem inferior para veículos. As intervenções começam no trecho entre Campinas e Jundiaí e, posteriormente, avançam em direção à capital.