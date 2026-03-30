As obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte começaram em Vinhedo, dando início à implantação do primeiro trem de média velocidade do país. O projeto vai conectar Campinas à São Paulo em aproximadamente 64 minutos.
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O sistema terá 101 quilômetros de extensão e poderá atingir até 140 km/h, com capacidade para cerca de 860 passageiros por viagem. A previsão é que a operação comece em 2031.
Nesta fase inicial, os trabalhos incluem instalação de canteiros, preparação do solo, terraplenagem e obras de contenção, além da construção de uma passagem inferior para veículos. As intervenções começam no trecho entre Campinas e Jundiaí e, posteriormente, avançam em direção à capital.
Divulgação/Vinhedo
O projeto reúne três serviços integrados. O Trem Intercidades expresso fará o trajeto direto entre Campinas e São Paulo, com estrutura voltada ao conforto dos passageiros, incluindo assentos marcados e espaço para bagagens e bicicletas.
Já o Trem Intermetropolitano (TIM), previsto para entrar em operação em 2029, vai atender o trecho entre Jundiaí e Campinas, com paradas em cidades como Louveira, Vinhedo e Valinhos, em um percurso de cerca de 33 minutos.
A atual Linha 7-Rubi, que liga Jundiaí à capital, também será modernizada e funcionará como base do novo sistema.
A estimativa é que o TIC beneficie diretamente 11 municípios e transporte até 672 mil passageiros por dia, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento em comparação com o trajeto rodoviário, especialmente pela Rodovia Anhanguera.
Além da mobilidade, o projeto também é visto como vetor de desenvolvimento regional, com potencial de geração de empregos e estímulo à economia nas cidades ao longo do eixo ferroviário.