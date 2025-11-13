A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) antecipou a publicação da lista de candidatos aprovados na primeira fase do Vestibular Unicamp 2026. A relação completa já pode ser consultada na página oficial da Comvest. Ao todo, 13.045 candidatos estão convocados para a segunda fase, cujos locais de prova estarão disponíveis individualmente a partir de 24 de novembro.
As notas de corte por curso, a relação candidato-vaga e as notas individuais da primeira fase serão liberadas nesta sexta-feira (14). Nesta edição, 57.718 estudantes participaram da primeira etapa, aplicada em 26 de outubro. O vestibular oferece 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação da universidade.
A segunda fase ocorrerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025, sempre a partir das 9h, com aplicação em diversas cidades do Estado de São Paulo e em seis capitais brasileiras.
No primeiro dia, todos os participantes realizam a Prova de Redação, com duas propostas para escolha, além de questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa e uma prova interdisciplinar com itens de Língua Inglesa e Ciências da Natureza.
No segundo dia, os candidatos enfrentam questões comuns e específicas. Todos fazem Matemática e uma prova interdisciplinar de Ciências Humanas. Em seguida, respondem aos conteúdos específicos da área escolhida. Estudantes das áreas de Biológicas/Saúde fazem provas de Biologia e Química; os de Exatas/Tecnológicas, de Física e Química; e os de Humanas/Artes, de Geografia, História, Filosofia e Sociologia.
As provas serão aplicadas em cidades como Campinas, São Paulo, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Jundiaí, Limeira, entre outras. Também haverá aplicação fora do Estado, em capitais como Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Salvador e Belo Horizonte.
As Provas de Habilidades Específicas, destinadas aos cursos de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, ocorrerão entre 3 e 5 de dezembro, exclusivamente em Campinas.