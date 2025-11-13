A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) antecipou a publicação da lista de candidatos aprovados na primeira fase do Vestibular Unicamp 2026. A relação completa já pode ser consultada na página oficial da Comvest. Ao todo, 13.045 candidatos estão convocados para a segunda fase, cujos locais de prova estarão disponíveis individualmente a partir de 24 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As notas de corte por curso, a relação candidato-vaga e as notas individuais da primeira fase serão liberadas nesta sexta-feira (14). Nesta edição, 57.718 estudantes participaram da primeira etapa, aplicada em 26 de outubro. O vestibular oferece 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação da universidade.

A segunda fase ocorrerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025, sempre a partir das 9h, com aplicação em diversas cidades do Estado de São Paulo e em seis capitais brasileiras.