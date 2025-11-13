A Operação Coffee Break, deflagrada pela Polícia Federal, atingiu a Região de Campinas como um terremoto. Não apenas pela prisão do vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, e do secretário municipal de Educação, Fernando Moraes, mas porque cada nova informação revela um esquema mais intrincado, nacionalizado e politicamente radioativo. O caso, que começou com suspeitas de fraudes em licitações de material escolar e kits de robótica, rapidamente se transformou em uma teia que envolve lobistas, doleiros, operadores políticos e figuras com trânsito direto no governo federal.

A engrenagem da fraude tinha como epicentro André Gonçalves Mariano, da Life Tecnologia Educacional, empresa que abasteceu diferentes prefeituras paulistas e movimentou milhões de reais em contratos suspeitos. O núcleo empresarial inflava preços, produzindo superfaturamentos de até 35 vezes, enquanto o núcleo político operava a abertura de portas — e portas muito específicas — no FNDE e em gestões municipais. Essa combinação de tráfico de influência, licitações dirigidas, pagamentos desviados e lavagem de dinheiro criou uma máquina de extração de recursos que supostamente operava simultaneamente em Sumaré, Limeira, Morungaba e Hortolândia, sempre orbitando a mesma empresa, os mesmos operadores e, agora se sabe, os mesmos intermediadores com ligações sensíveis com Brasília.

A prisão do vice-prefeito de Hortolândia não é um detalhe lateral. Cafu César acumulava a Secretaria de Governo, posição estratégica para destravar pagamentos e comandar a articulação municipal. Segundo a investigação, parte da propina teria passado por suas mãos; outra parte seria movimentada por doleiros — prática que transforma o esquema em organização criminosa, e não uma simples irregularidade. A cadeia de eventos que levou à prisão preventiva aponta um nível de contaminação institucional que extrapola qualquer caso recente da região.