A Polícia Federal prendeu o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, durante a Operação Coffee Break, deflagrada na manhã desta quarta-feira (12). Ele foi levado à sede da PF em Campinas, onde deve prestar depoimento ainda nesta manhã. A corporação não divulgou as acusações específicas nem detalhou a participação dele no suposto esquema de fraudes em licitações. A diretora de Gestão de Contratos, Simone Antoniel, também foi detida.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação, realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem como foco a investigação de desvios de recursos públicos e irregularidades em contratos de fornecimento de materiais didáticos nos municípios de Sumaré e Hortolândia.
Segundo a CGU, as apurações apontam indícios de crimes contra a administração pública, como fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, superfaturamento e tráfico de influência. Os contratos sob suspeita envolvem a empresa Life Tecnologia Educacional.
Em Sumaré, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria de Educação e em outros setores da Prefeitura, recolhendo documentos sobre licitações e registros de visitas de representantes da empresa.
Em Hortolândia, houve buscas na sede da Prefeitura, além da prisão do vice-prefeito. A administração municipal declarou que colabora com as autoridades e está à disposição para esclarecimentos.
A PF confirmou que a operação teve alvos também em Campinas e na capital paulista, mas não detalhou como o esquema funcionava, quais setores foram afetados ou quem são os demais detidos. A corporação informou ainda a apreensão de uma grande quantia em dinheiro vivo, sem divulgar o valor total.
Ex-prefeito de Limeira é alvo
Em Limeira, os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão na construtora MC Botion, pertencente ao ex-prefeito Mário Botion (PSD), e em sua residência. Documentos e equipamentos eletrônicos foram recolhidos durante a ação, acompanhada por representantes da CGU.
Os policiais também estiveram em Piracicaba, na sede da empresa Life Educacional, responsável pelo fornecimento de kits de robótica contratados pela Prefeitura de Limeira em 2023, durante a gestão de Botion.
Operação Coffee Break
A Operação Coffee Break cumpriu 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, com ações simultâneas em São Paulo, Distrito Federal e Paraná.
O nome da operação faz referência a encontros informais entre investigados, onde teriam ocorrido acordos ilegais relacionados a contratações públicas.
Posicionamentos
Hortolândia: A Prefeitura de Hortolândia informa que a diligência da Polícia Federal realizada na manhã desta quarta-feira (12/11), trata-se de apuração sobre denúncias em processo de licitação. Salientamos que a Administração Municipal está à disposição dos órgãos se segurança para colaborar com as apurações.
Sumaré: A Prefeitura de Sumaré informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (12/11), equipe da Polícia Federal para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Campinas, em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal. O procedimento tem como foco contratos firmados em 2020, referentes à gestão anterior, e não diz respeito a contratos celebrados pela atual administração. O Executivo Municipal reforça que está colaborando de forma plena com as autoridades competentes, disponibilizando toda a documentação e informações solicitadas, com transparência e total respeito à legalidade. Ressalta-se que a medida possui caráter exclusivamente investigativo, sem qualquer conclusão ou juízo de valor sobre eventuais responsabilidades. A Prefeitura de Sumaré reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, mantendo o funcionamento normal de todos os serviços à população.
Limeira: o ex-prefeito Mário Botion ainda não se pronunciou.