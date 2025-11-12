A Polícia Federal prendeu o vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César, durante a Operação Coffee Break, deflagrada na manhã desta quarta-feira (12). Ele foi levado à sede da PF em Campinas, onde deve prestar depoimento ainda nesta manhã. A corporação não divulgou as acusações específicas nem detalhou a participação dele no suposto esquema de fraudes em licitações. A diretora de Gestão de Contratos, Simone Antoniel, também foi detida.

A operação, realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem como foco a investigação de desvios de recursos públicos e irregularidades em contratos de fornecimento de materiais didáticos nos municípios de Sumaré e Hortolândia.

Segundo a CGU, as apurações apontam indícios de crimes contra a administração pública, como fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, superfaturamento e tráfico de influência. Os contratos sob suspeita envolvem a empresa Life Tecnologia Educacional.