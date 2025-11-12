12 de novembro de 2025
OPERAÇÃO FEDERAL

PF investiga fraudes e apreende dinheiro vivo em operação

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PF
Ação apura supostas fraudes em licitações e irregularidades em contratos públicos, no entanto PF ainda não revelou detalhes sobre o funcionamento do esquema.
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (12) a Operação Coffee Break, que investiga supostas fraudes em licitações públicas e irregularidades em contratos firmados com o poder público. A ação contou com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com a PF, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas, com ações realizadas em São Paulo, Distrito Federal e Paraná.

A corporação confirmou que a operação teve alvos em Hortolândia, Campinas e São Paulo, mas não revelou detalhes sobre o funcionamento do esquema, quais setores foram afetados nem os nomes dos detidos. Também foi confirmada a apreensão de uma grande quantia em dinheiro vivo, embora o valor total não tenha sido informado.

As investigações apuram indícios de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

O nome “Coffee Break” faz referência a encontros informais entre os investigados, onde teriam sido feitos acordos ilegais relacionados às contratações públicas.

