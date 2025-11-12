Uma gestante de quatro meses foi agredida com socos, chutes e empurrões nas proximidades da Escola Estadual Professor Carlos Cristovam Zink, no bairro Boa Vista, em Campinas. O caso ocorreu no dia 31 de outubro, e o motivo da agressão, segundo testemunhas, foi uma reclamação da vítima sobre a qualidade da merenda escolar oferecida aos seus filhos.

A mulher foi encontrada pela Polícia Militar com escoriações, inchaço no rosto, braços e pernas, além de relatar fortes dores abdominais. Diante do quadro e do risco de complicações na gravidez, os policiais a levaram para atendimento médico.

As agressoras seriam funcionárias da escola, responsáveis pela cozinha onde a filha da vítima estuda. O conflito teria começado após a mãe questionar a alimentação fornecida, alegando que os filhos possuem restrições alimentares. A discussão saiu do controle e culminou nas agressões físicas.