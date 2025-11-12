Nos próximos dois dias, os termômetros devem marcar temperaturas elevadas, com máximas de até 30°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC). O calor se intensifica entre a madrugada de quarta (12) e quinta-feira (13), criando noites abafadas, com mínimas próximas de 20°C.

O alívio para os moradores da região deve chegar a partir de quinta-feira, com o aumento da nebulosidade e a previsão de chuvas no fim da tarde e durante a noite.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).