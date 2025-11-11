Um homem foi morto a tiros durante um assalto a um pequeno comércio na manhã desta terça-feira (11), no Jardim Recanto do Sol 2, região do Ouro Verde, em Campinas (SP). O crime ocorreu por volta das 10h, em um estabelecimento localizado atrás do Shopping Spázio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, um homem armado entrou no local e anunciou o assalto. No momento da ação, estavam no comércio o proprietário, a esposa e um trabalhador do local. Testemunhas relataram que o criminoso arrancou uma corrente do pescoço da vítima e, em seguida, efetuou um disparo, atingindo o homem, que morreu ainda no estabelecimento. O dono da loja e mulher não ficaram feridos.

Após o crime, o assaltante fugiu em um veículo estacionado a cerca de 200 metros do ponto da ocorrência. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica foram acionadas e o local foi isolado para os trabalhos periciais.