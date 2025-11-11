O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), concluiu uma operação logística de grande porte para receber os carros e equipamentos da Fórmula E, categoria elétrica oficial da FIA, entre os dias 6 e 9 de novembro. Ao todo, foram descarregadas 102,7 toneladas de carga, transportadas em dois voos de carga operados pelas companhias Cargolux e National.
O primeiro voo chegou na quinta-feira (6) com 100 toneladas de equipamentos, divididos em 40 volumes, enquanto o segundo pousou na madrugada de domingo (9) com 102,7 toneladas distribuídas em 39 volumes. Para o transporte até São Paulo, onde será realizada a prova, dez carretas foram utilizadas em cada operação.
Divulgação/ABV
A etapa brasileira da Fórmula E acontece no dia 6 de dezembro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Após a corrida, os carros e materiais seguirão novamente por Viracopos rumo ao próximo destino da temporada.
De acordo com a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, a operação demonstra a capacidade do terminal em lidar com cargas de alto valor e complexidade, reforçando seu papel estratégico no transporte internacional.
O Terminal de Carga de Viracopos é o maior do país em importações aéreas, responsável por cerca de um terço de toda a carga aérea importada pelo Brasil, com infraestrutura moderna para movimentação e armazenamento de grandes volumes.