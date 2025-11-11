O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), concluiu uma operação logística de grande porte para receber os carros e equipamentos da Fórmula E, categoria elétrica oficial da FIA, entre os dias 6 e 9 de novembro. Ao todo, foram descarregadas 102,7 toneladas de carga, transportadas em dois voos de carga operados pelas companhias Cargolux e National.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O primeiro voo chegou na quinta-feira (6) com 100 toneladas de equipamentos, divididos em 40 volumes, enquanto o segundo pousou na madrugada de domingo (9) com 102,7 toneladas distribuídas em 39 volumes. Para o transporte até São Paulo, onde será realizada a prova, dez carretas foram utilizadas em cada operação.



Divulgação/ABV