11 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mutirão no Vida Nova busca evitar bloqueio de benefícios sociais

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Força-tarefa da Prefeitura de Campinas busca atualizar CadÚnico de 337 famílias no Vida Nova e evitar bloqueio de benefícios sociais.
Força-tarefa da Prefeitura de Campinas busca atualizar CadÚnico de 337 famílias no Vida Nova e evitar bloqueio de benefícios sociais.

Prefeitura de Campinas inicia nesta terça-feira (11) uma força-tarefa para localizar e atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) de 337 famílias na região do Vida Nova. A ação, que segue até quinta-feira (13), tem como objetivo garantir que famílias em vulnerabilidade não tenham benefícios sociais bloqueados por desatualização cadastral.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e da IMA (Informática de Municípios Associados) percorrerão residências já mapeadas. Os agentes estarão identificados com crachás e utilizarão veículos oficiais.

Durante as visitas, as duplas conferirão dados como renda, endereço e composição familiar. “Com dados corretos, evitamos bloqueios, ampliamos o acesso e fortalecemos a rede de proteção social”, destacou a secretária da pasta, Vandecleya Moro, em nota.

As famílias que não forem encontradas ou que estiverem com a documentação incompleta no momento da visita devem procurar o CRAS Adriana Schwarz (Rua Odete Terezinha Santucci Octaviano, s/nº – Conj. Hab. Vida Nova) para finalizar a atualização.

Comentários

Comentários