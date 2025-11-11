A Prefeitura de Campinas inicia nesta terça-feira (11) uma força-tarefa para localizar e atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) de 337 famílias na região do Vida Nova. A ação, que segue até quinta-feira (13), tem como objetivo garantir que famílias em vulnerabilidade não tenham benefícios sociais bloqueados por desatualização cadastral.

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e da IMA (Informática de Municípios Associados) percorrerão residências já mapeadas. Os agentes estarão identificados com crachás e utilizarão veículos oficiais.

Durante as visitas, as duplas conferirão dados como renda, endereço e composição familiar. “Com dados corretos, evitamos bloqueios, ampliamos o acesso e fortalecemos a rede de proteção social”, destacou a secretária da pasta, Vandecleya Moro, em nota.