A Prefeitura de Campinas inicia nesta terça-feira (11) uma força-tarefa para localizar e atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) de 337 famílias na região do Vida Nova. A ação, que segue até quinta-feira (13), tem como objetivo garantir que famílias em vulnerabilidade não tenham benefícios sociais bloqueados por desatualização cadastral.
Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e da IMA (Informática de Municípios Associados) percorrerão residências já mapeadas. Os agentes estarão identificados com crachás e utilizarão veículos oficiais.
Durante as visitas, as duplas conferirão dados como renda, endereço e composição familiar. “Com dados corretos, evitamos bloqueios, ampliamos o acesso e fortalecemos a rede de proteção social”, destacou a secretária da pasta, Vandecleya Moro, em nota.
As famílias que não forem encontradas ou que estiverem com a documentação incompleta no momento da visita devem procurar o CRAS Adriana Schwarz (Rua Odete Terezinha Santucci Octaviano, s/nº – Conj. Hab. Vida Nova) para finalizar a atualização.