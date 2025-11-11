Os próximos dois dias serão marcados por madrugadas frias na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com mínimas em torno de 13°C. De acordo com a previsão, a influência de uma massa de ar frio será mais sentida durante as madrugadas de terça (11) e quarta-feira (12).

A partir de então, o cenário muda completamente. As temperaturas máximas, que devem variar entre 27°C e 29°C, começam a subir gradativamente. Com o aumento da nebulosidade a partir de quarta-feira, o tempo fica quente, abafado e com possibilidade de chuva.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).