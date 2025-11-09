09 de novembro de 2025
ABSURDO

Motorista bêbado causa acidente e mata motociclista em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso foi registrado no plantão policial da cidade
Caso foi registrado no plantão policial da cidade

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro na sexta-feira (7), no cruzamento da Avenida Conceição com a Rua Joab José Puccinelli, em Indaiatuba. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do automóvel apresentava sinais evidentes de embriaguez e foi preso em flagrante.

A vítima foi levada em estado grave ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor apresentava dificuldade na fala, sonolência, andar desordenado e forte odor de álcool. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A Polícia Civil determinou a realização de exame de dosagem alcoólica no IML para comprovar o estado de embriaguez. O motorista foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Em audiência de custódia, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao acusado mediante pagamento de fiança de R$ 5 mil e cumprimento de medidas cautelares.

O veículo envolvido no acidente foi liberado para a esposa do motorista. Já a motocicleta da vítima foi recolhida ao pátio Mizadão por estar com o licenciamento atrasado.

