Um motociclista morreu após ser atingido por um carro na sexta-feira (7), no cruzamento da Avenida Conceição com a Rua Joab José Puccinelli, em Indaiatuba. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do automóvel apresentava sinais evidentes de embriaguez e foi preso em flagrante.

A vítima foi levada em estado grave ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor apresentava dificuldade na fala, sonolência, andar desordenado e forte odor de álcool. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A Polícia Civil determinou a realização de exame de dosagem alcoólica no IML para comprovar o estado de embriaguez. O motorista foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.