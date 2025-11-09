Já está aberto o leilão do Grande Hotel Serra Negra, um dos imóveis mais emblemáticos do município. O valor inicial é de R$ 55 milhões, incluindo o terreno e toda a estrutura do antigo complexo hoteleiro, localizado na Rua Antônio Jorge José, 450. Caso não haja comprador nesta etapa, uma nova rodada será aberta até 19 de novembro, com lance mínimo reduzido para R$ 37,05 milhões.

O imóvel conta com 7.846,78 m² de área construída e 38.219 m² de área total, abrigando estrutura completa de hotelaria — recepção, restaurante, auditório, piscina, salões de eventos e suítes — em uma localização estratégica, a apenas 800 metros do Centro de Serra Negra.

O empreendimento pertence 81,48% à Prefeitura de Serra Negra e 18,52% ao Fungetur, fundo vinculado ao Ministério do Turismo. O prédio foi retomado judicialmente em 2020, após o rompimento do contrato com a antiga empresa arrendatária por descumprimento de obrigações contratuais. Desde então, o município tem conduzido as tratativas técnicas e legais para dar novo destino ao espaço.