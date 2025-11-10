O Poupatempo de Americana terá novo endereço a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, que confirmou a transferência do serviço para um prédio na esquina das ruas Doze de Novembro e Jorge Jones, na região central da cidade. Atualmente, o atendimento ocorre nas dependências do Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI), na Vila Jones.

“Notícia excelente para Americana. No ano que vem, vamos transferir esse serviço tão importante para o Centro, em um espaço amplo, confortável e próximo ao terminal de ônibus. É mais uma medida para movimentar o comércio local e fortalecer a economia da região”, afirmou o prefeito.

A nova sede está em fase documental, e a data da mudança será divulgada nos próximos meses. Segundo a administração municipal, o objetivo é facilitar o acesso aos serviços públicos e revitalizar a área central.