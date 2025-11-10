O Poupatempo de Americana terá novo endereço a partir de 2026. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, que confirmou a transferência do serviço para um prédio na esquina das ruas Doze de Novembro e Jorge Jones, na região central da cidade. Atualmente, o atendimento ocorre nas dependências do Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI), na Vila Jones.
“Notícia excelente para Americana. No ano que vem, vamos transferir esse serviço tão importante para o Centro, em um espaço amplo, confortável e próximo ao terminal de ônibus. É mais uma medida para movimentar o comércio local e fortalecer a economia da região”, afirmou o prefeito.
A nova sede está em fase documental, e a data da mudança será divulgada nos próximos meses. Segundo a administração municipal, o objetivo é facilitar o acesso aos serviços públicos e revitalizar a área central.
“É uma conquista importante. O novo endereço reforça o compromisso da gestão em oferecer atendimento de qualidade e contribuir com o fomento ao comércio”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.
O espaço escolhido fica a 100 metros do Terminal Metropolitano de Americana, o que deve facilitar o deslocamento dos moradores. Segundo a Prefeitura, cerca de 600 pessoas utilizam o Poupatempo diariamente, o que deve gerar maior circulação e movimentação no comércio central.
“Vamos melhorar o movimento no Centro, com mais pessoas circulando e consumindo, o que significa mais emprego e renda”, ressaltou o chefe de Gabinete, Franco Sardelli.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou que a mudança é um compromisso assumido desde o início da gestão. “Trazer o Poupatempo para o Centro sempre foi uma meta. Depois de muitas tratativas, o projeto finalmente vai se concretizar”, completou.