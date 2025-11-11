O caso que resultou na expulsão do deputado estadual Rafa Zimbaldi do Cidadania foi mais um capítulo da guerra de bastidores que o partido trava em Campinas desde o ciclo eleitoral de 2024. A decisão, tomada de forma sumária pelo presidente estadual Alex Manente, é o ápice de uma novela que mistura intervenção partidária, alianças rompidas e ressentimentos acumulados.
A origem do embate remonta à eleição municipal do ano passado. À época, Rafa Zimbaldi conseguiu, com interferência da executiva estadual do União Brasil, arrastar o partido municipal para sua coligação, rompendo com a aliança que a sigla mantinha com o prefeito Dário Saadi (Republicanos). O movimento garantiu, inclusive, a presença de Raquel Rímoli , do União, como candidata a vice na chapa de Zimbaldi.
Com o fim da disputa e vitória de Dário no primeiro turno, Zimbaldi manteve o controle político sobre o União Brasil em Campinas e assumiu formalmente a presidência do diretório municipal, mesmo sem deixar o Cidadania — uma situação que o partido usou agora para justificar a expulsão. Porém, a executiva estadual alega filiação de Rafa ao União.
Só que é bom lembrar que há mais elementos que deixaram o ambiente ainda mais instável. O Cidadania campineiro, sob influência de Zimbaldi durante anos, viu emergir um novo protagonista: o vereador Vini Oliveira, eleito com impressionantes 11.423 votos em sua estreia nas urnas. A relação entre os dois azedou ainda durante a campanha e, desde então, Vini e Rafa não se falam.
O diretório municipal, crítico às atitudes do vereador — especialmente suas filmagens em unidades de saúde e confrontos com adversários —, passou a ser visto pela cúpula estadual como um entrave à reorganização da sigla e as intenções eleitorais em 2026. A resposta veio de Alex Manente, que destituiu toda a executiva local e, em seguida, expulsou Zimbaldi, consolidando um campo aberto para Vini no partido em Campinas.
O Ato nº 01/2025 da executiva estadual foi categórico que a presença no União Brasil por Zimbaldi configura dupla filiação, o que gera desfiliação automática conforme o estatuto e a jurisprudência eleitoral. O deputado, em sua defesa, reagiu com indignação: chamou o ato de “ilegal, precipitado e midiático”, acusou Manente de perseguição política e afirmou que nunca se filiou ao União Brasil. Fato é que Zimbaldi aparece no sistema do Tribunal Superior Eleitoral como filiado ao Cidadania, porém o mesmo sistema registra Zimbaldi na presidência da executiva municipal do União Brasil. O deputado estava com os pés em duas canoas.
De todo modo, Zimbaldi alega que a decisão foi tomada sem contraditório, sem processo disciplinar e comunicada por WhatsApp — o que, segundo ele, “fere o mínimo de democracia partidária”. Manente, por sua vez, respondeu de forma seca: “Não sou ditador, sou legalista.”
Nos bastidores, todo mundo saiba que Rafa já planejava sair do Cidadania, aguardando apenas a janela partidária de 2026. O que seria uma separação tranquila transformou-se num divórcio litigioso, com direito a trocas públicas de acusações e disputas de legitimidade.
Com a saída de Zimbaldi, o Cidadania se redesenha, ao que tudo indica, para Vini Oliveira, agora visto como aposta da legenda para as próximas eleições — possivelmente como puxador de votos.
A expulsão de Zimbaldi é o retrato perfeito do microcosmo político campineiro: personalista, volátil e sempre em ebulição. O episódio expõe a fragilidade das estruturas partidárias e mostra que, em tempos de polarização e redes sociais, a coerência institucional é o primeiro valor a ser descartado.
Se o União Brasil em Campinas tende a ser uma extensão da influência de Rafa, o Cidadania virou o território de Vini. E o eleitor, como sempre, assiste ao espetáculo da fragmentação partidária — um jogo em que, no fim das contas, ninguém sai completamente vencedor.
Toda a situação não escapou da mira dos adversários. O próprio Vini Oliveira comentou na postagem da última coluna sobre o imbróglio partidário. Mais do que um comentário, foi na verdade uma mensagem direta para Rafa Zimbaldi:
“Se ele quer ficar mesmo no Cidadania, só largar o União Brasil e dizer publicamente que será candidato à reeleição pelo Cidadania. Fica meu desafio.”
Outra voz que fez questão de analisar o momento foi a do vereador Higor Diego (Republicanos).
“Acredito que a expulsão dele se dá pelo fato de assumir o comando do União Brasil! Fato visto quando tirou a executiva municipal de Campinas do arco de aliança do governo! Já o partido Cidadania, que de bobo não tem nada, está pensando em montar seu quadro eleitoral e, sabendo que não poderá contar com o Rafa, vai montar seu quadro e possivelmente irá passar a legenda para o Vini de federal! Tudo normal.”, afirmou.
A Câmara Municipal de Campinas aprovou em segunda discussão, durante a 69ª Reunião Ordinária desta segunda-feira (10), dois projetos de lei complementar enviados pelo Executivo que tratam de incentivos fiscais a loteamentos e da atualização da legislação sobre habitação popular.
O Projeto de Lei Complementar nº 103/2025 concede isenção de IPTU por até quatro anos a loteamentos que comprovarem a entrega das obras de infraestrutura urbana sob responsabilidade do empreendedor. O benefício é temporário e condicionado à emissão do Termo de Verificação e Recebimento das Obras (TVRO).
Segundo a justificativa do Executivo, a medida busca dar mais segurança jurídica e equilíbrio entre incentivo urbano e responsabilidade fiscal, além de alinhar o município ao Estatuto da Cidade e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Outro projeto aprovado, o PLC nº 102/2025, atualiza o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares e as regras de isenção do IPTU para imóveis vinculados a programas federais de moradia. A proposta adéqua a legislação municipal à Lei Federal nº 14.620/2023, que restabeleceu o Minha Casa, Minha Vida.
O texto também beneficia famílias com renda de até três salários mínimos, inscritas na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) ou na COHAB-Campinas, e mantém a neutralidade fiscal, sem implicar em renúncia adicional de receita.
