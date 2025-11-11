O caso que resultou na expulsão do deputado estadual Rafa Zimbaldi do Cidadania foi mais um capítulo da guerra de bastidores que o partido trava em Campinas desde o ciclo eleitoral de 2024. A decisão, tomada de forma sumária pelo presidente estadual Alex Manente, é o ápice de uma novela que mistura intervenção partidária, alianças rompidas e ressentimentos acumulados.

A origem do embate remonta à eleição municipal do ano passado. À época, Rafa Zimbaldi conseguiu, com interferência da executiva estadual do União Brasil, arrastar o partido municipal para sua coligação, rompendo com a aliança que a sigla mantinha com o prefeito Dário Saadi (Republicanos). O movimento garantiu, inclusive, a presença de Raquel Rímoli , do União, como candidata a vice na chapa de Zimbaldi.

Com o fim da disputa e vitória de Dário no primeiro turno, Zimbaldi manteve o controle político sobre o União Brasil em Campinas e assumiu formalmente a presidência do diretório municipal, mesmo sem deixar o Cidadania — uma situação que o partido usou agora para justificar a expulsão. Porém, a executiva estadual alega filiação de Rafa ao União.