O Dia D da Campanha Natal sem Fome 2025, que seria realizado neste sábado (8) no Paço Municipal, foi adiado pela Prefeitura de Campinas por causa do alerta da Defesa Civil do Estado sobre a passagem de um ciclone extratropical pela costa paulista.

De acordo com o aviso emitido nesta sexta-feira (7), o fenômeno pode provocar chuvas intensas, tempestades e ventos acima de 80 km/h em várias regiões do estado. Por segurança, as equipes municipais envolvidas na ação ficarão em prontidão, e uma nova data será anunciada assim que houver condições meteorológicas favoráveis.

“A decisão foi tomada com base nas orientações técnicas da Defesa Civil e visa garantir a segurança de voluntários, servidores e da população. O Natal sem Fome é uma mobilização solidária muito importante, e o engajamento das pessoas será preservado com a realização em nova data”, afirmou a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro.