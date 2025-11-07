O Dia D da Campanha Natal sem Fome 2025, que seria realizado neste sábado (8) no Paço Municipal, foi adiado pela Prefeitura de Campinas por causa do alerta da Defesa Civil do Estado sobre a passagem de um ciclone extratropical pela costa paulista.
De acordo com o aviso emitido nesta sexta-feira (7), o fenômeno pode provocar chuvas intensas, tempestades e ventos acima de 80 km/h em várias regiões do estado. Por segurança, as equipes municipais envolvidas na ação ficarão em prontidão, e uma nova data será anunciada assim que houver condições meteorológicas favoráveis.
“A decisão foi tomada com base nas orientações técnicas da Defesa Civil e visa garantir a segurança de voluntários, servidores e da população. O Natal sem Fome é uma mobilização solidária muito importante, e o engajamento das pessoas será preservado com a realização em nova data”, afirmou a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro.
Mesmo com o adiamento, a campanha continua normalmente. Há 23 pontos fixos de arrecadação espalhados pela cidade, que recebem doações até 15 de dezembro. Os endereços estão disponíveis no hotsite oficial da Prefeitura: campinas.sp.gov.br/sites/natalsemfome/a-campanha.
Podem ser doados alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, leite, óleo, açúcar, farinha, enlatados, café e biscoitos — sempre em embalagens fechadas e dentro do prazo de validade.
Organizada pela Prefeitura de Campinas, com apoio de veículos de comunicação, empresas, Câmara de Vereadores e entidades de classe, a iniciativa integra as ações de combate à insegurança alimentar do município. Neste ano, o foco está nas 2,8 mil famílias atendidas pelo programa Viva Leite, que distribui 41,5 mil litros de leite enriquecido por mês a crianças de até cinco anos e onze meses.
A mobilização solidária conta com o apoio do Portal Sampi Campinas.