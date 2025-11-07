A eficiência do sistema de monitoramento inteligente Smart Suma, implantado pela Prefeitura de Sumaré, resultou na prisão de um foragido da Justiça na tarde da última quarta-feira (5), no Centro da cidade. O equipamento, que realiza leitura facial e monitoramento em tempo real, identificou o homem enquanto ele transitava pela Rua Justino França.

Imediatamente após o reconhecimento, um alerta foi emitido para a equipe operacional da Polícia Municipal, que se deslocou até o local e efetuou a prisão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a identidade do foragido foi confirmada no local. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e agora aguarda as devidas providências judiciais.