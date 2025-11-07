07 de novembro de 2025
CAPTURA

Ladrão é preso ao ser visto por câmeras de reconhecimento facial

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Tecnologia de reconhecimento facial identificou homem com mandado de prisão em aberto.
eficiência do sistema de monitoramento inteligente Smart Suma, implantado pela Prefeitura de Sumaré, resultou na prisão de um foragido da Justiça na tarde da última quarta-feira (5), no Centro da cidade. O equipamento, que realiza leitura facial e monitoramento em tempo real, identificou o homem enquanto ele transitava pela Rua Justino França.

Imediatamente após o reconhecimento, um alerta foi emitido para a equipe operacional da Polícia Municipal, que se deslocou até o local e efetuou a prisão.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a identidade do foragido foi confirmada no local. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e agora aguarda as devidas providências judiciais.

