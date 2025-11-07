Um homem de 25 anos morreu na manhã de quinta-feira (6) após sofrer um acidente de trabalho em uma empresa de acumuladores hidráulicos, localizada no Bairro São Luiz, em Americana. Outro funcionário da mesma empresa também se feriu no incidente e foi encaminhado para atendimento médico.

De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu durante o manuseio ou movimentação de um acumulador hidráulico dentro da empresa. O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o local.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A identidade do jovem que morreu não foi divulgada. Em nota, o hospital confirmou o atendimento: