Um homem de 25 anos morreu na manhã de quinta-feira (6) após sofrer um acidente de trabalho em uma empresa de acumuladores hidráulicos, localizada no Bairro São Luiz, em Americana. Outro funcionário da mesma empresa também se feriu no incidente e foi encaminhado para atendimento médico.
De acordo com as informações iniciais, o acidente aconteceu durante o manuseio ou movimentação de um acumulador hidráulico dentro da empresa. O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o local.
As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A identidade do jovem que morreu não foi divulgada. Em nota, o hospital confirmou o atendimento:
"Deu entrada na unidade, na manhã desta quinta-feira (6), um paciente vítima de acidente de trabalho. O paciente, funcionário de uma empresa da cidade, chegou ao hospital já sem vida. A equipe médica realizou os procedimentos protocolares de atendimento e constatou o óbito."
O comunicado ainda acrescentou: "O hospital manifesta profundo pesar pelo ocorrido e solidariza-se com os familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima neste momento de luto."
As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil. Não há informações sobre o horário e o local do velório e enterro.