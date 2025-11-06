A executiva estadual do Cidadania em São Paulo oficializou, nesta quarta-feira (5), a expulsão sumária do deputado estadual Rafael Zimbaldi de seus quadros partidários. A decisão foi assinada pelo presidente estadual da legenda, deputado federal Alex Manente, e teve como base a suposta filiação de fato e de direito ao União Brasil, partido em que Zimbaldi efetivamente preside a executiva municipal provisória em Campinas desde novembro do ano passado.

De acordo com o Ato nº 01/2025, a medida se apoia no artigo 9º, inciso II, alínea “d”, do estatuto do Cidadania, que determina o cancelamento automático da filiação em caso de vínculo com outro partido político. O documento também cita a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE, que proíbem uma dupla filiação, tornando a permanência do deputado no Cidadania juridicamente insustentável, de acordo com o diretório estadual.

A decisão ressalta que o fato é “público e notório”, amplamente divulgado pela imprensa e confirmado por registros oficiais do União Brasil. Por esse motivo, não foi instaurado processo disciplinar, uma vez que se trata de “fato objetivo e incontroverso”.