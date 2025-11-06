Um homem de 51 anos foi esfaqueado no bairro Jardim Scomparim, em Mogi Mirim. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma desavença familiar envolvendo a vítima e seu sobrinho.

A vítima relatou à polícia que foi até a casa do pai para conversar quando foi surpreendida pelo sobrinho, que desferiu golpes de faca contra ela. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Ferido, o homem conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que acionou o serviço de resgate. Ele foi atendido no local por uma equipe de saúde e encaminhado para um serviço médico, onde os ferimentos foram classificados como leves. Após avaliação, ele recebeu alta.