POLÍCIA

Homem é esfaqueado por sobrinho durante discussão em Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima de 51 anos sofreu ferimentos leves; autor do crime fugiu e segue foragido.
Vítima de 51 anos sofreu ferimentos leves; autor do crime fugiu e segue foragido.

Um homem de 51 anos foi esfaqueado no bairro Jardim Scomparim, em Mogi Mirim. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma desavença familiar envolvendo a vítima e seu sobrinho.

A vítima relatou à polícia que foi até a casa do pai para conversar quando foi surpreendida pelo sobrinho, que desferiu golpes de faca contra ela. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Ferido, o homem conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que acionou o serviço de resgate. Ele foi atendido no local por uma equipe de saúde e encaminhado para um serviço médico, onde os ferimentos foram classificados como leves. Após avaliação, ele recebeu alta.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou o suspeito. O caso foi registrado no plantão policial da cidade.

