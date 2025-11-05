A Caravana de Natal da Coca-Cola 2025 chega a Campinas na próxima terça-feira, 12 de novembro, prometendo encantar o público com um desfile repleto de luzes, música e magia. O percurso, com duração aproximada de 1h30, começa às 17h30 e inclui passagens pelo Paulistão Atacadista (Av. Ruy Rodriguez, 554), pela Praça Profª Silvia Simões Magro e pela Praça Carlos Gomes, no Centro.

O comboio é formado por cinco caminhões temáticos, que representam os cenários Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. As atrações incluem espetáculos visuais e sensoriais, com projeções, luzes, música e coreografia ao vivo de uma bailarina. O destaque, como sempre, é a presença do casal Noel, que marca o início das comemorações natalinas.

Neste ano, a Caravana percorrerá 93 municípios nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre 12 de novembro e 23 de dezembro, alcançando mais de 63 milhões de pessoas.