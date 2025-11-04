A aprovação do Programa de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento na Câmara de Campinas mostra mais uma dessas sutilezas do poder público: medidas que, embora não elevem formalmente impostos, acabam, na prática, aumentando a arrecadação. O discurso oficial é correto — não se trata de aumento do IPTU, mas sim de atualização de dados cadastrais. Contudo, é inevitável reconhecer que quem regularizar seu imóvel e tiver área ampliada, ou uso alterado, verá o valor subir.

O secretário de Finanças, Aurílio Caiado, foi claro ao afirmar que o objetivo é “corrigir a realidade” e “incentivar a regularização voluntária”. É verdade. Pela proposta, quem o fizer estará isento de juros e multas. Mas também é verdade que essa “correção da realidade” gera um acréscimo direto na base tributária do município. Em um contexto de forte pressão fiscal e limitação orçamentária, essa atualização é uma forma discreta — e eficiente — de tentar turbinar a arrecadação sem mexer nas alíquotas.

A justificativa de “justiça fiscal” soa legítima, mas o pano de fundo é o mesmo de tantas outras iniciativas recentes: ajustar as contas com o contribuinte na ponta da corda. E, em tempos de desaceleração econômica e frustração de receitas, é compreensível que o Executivo municipal busque cada centavo possível — ainda que por vias indiretas.