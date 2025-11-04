Um forte temporal com granizo atingiu Sumaré na noite desta segunda-feira (3), provocando danos estruturais e alagamentos em diferentes pontos da cidade. De acordo com a Prefeitura, foram registrados 39 milímetros de chuva em poucas horas.

A estrutura de uma revenda de veículos localizada na Avenida da Amizade, no Parque Euclides Miranda, desabou durante a tempestade, mas ninguém ficou ferido. Na mesma avenida, uma árvore caiu sobre um carro, também sem vítimas.

O volume de granizo impressionou moradores de bairros como Jardim Denadai, Jardim São Francisco e Residencial Ipiranga, onde ruas e quintais ficaram cobertos por pedras de gelo.