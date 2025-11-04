Um forte temporal com granizo atingiu Sumaré na noite desta segunda-feira (3), provocando danos estruturais e alagamentos em diferentes pontos da cidade. De acordo com a Prefeitura, foram registrados 39 milímetros de chuva em poucas horas.
A estrutura de uma revenda de veículos localizada na Avenida da Amizade, no Parque Euclides Miranda, desabou durante a tempestade, mas ninguém ficou ferido. Na mesma avenida, uma árvore caiu sobre um carro, também sem vítimas.
O volume de granizo impressionou moradores de bairros como Jardim Denadai, Jardim São Francisco e Residencial Ipiranga, onde ruas e quintais ficaram cobertos por pedras de gelo.
Em nota, a administração municipal informou que equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Serviços Públicos foram mobilizadas “desde o início das ocorrências para liberar vias, prestar apoio às famílias afetadas e monitorar áreas de risco”.
Apesar dos estragos, não há registro de vítimas ou desabrigados.