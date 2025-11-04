A Justiça de Mogi Guaçu adiou, pela segunda vez, o julgamento por júri popular de Jairo Momesso, idoso que confessou ter assassinado a esposa com um tiro na cabeça em abril de 2023, após uma discussão doméstica. O casal estava junto havia 52 anos.

O júri estava inicialmente marcado para 12 de maio de 2025, depois remarcado para esta segunda-feira (3). No entanto, na sexta-feira (31), a juíza responsável pelo caso decidiu adiar novamente o julgamento, agora para o dia 30 de março de 2026, por conta da falta de intimação de uma testemunha essencial.

Momesso foi preso em flagrante em 1º de maio de 2023, pouco depois do crime, e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia, com a Justiça apontando motivo fútil e acentuada periculosidade. Porém, em outubro de 2023, ele obteve habeas corpus e passou a responder em liberdade.

O crime