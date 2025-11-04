A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu registrou duas ocorrências envolvendo disparos de arma de fogo em diferentes pontos da cidade — um beer bar e um condomínio residencial. Em um dos casos, um adolescente de 16 anos ficou ferido após ser atingido no pé.
Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava em um bar com amigos quando um tumulto começou. No meio da confusão, ele ouviu o som de um disparo e sentiu uma forte dor no pé. A equipe da GCM o socorreu até a UPA do Jardim Santa Marta, onde o médico de plantão constatou fratura provocada por projétil de arma de fogo.
A vítima, sem documentos e sem conseguir identificar o autor do disparo, foi transferida para a Santa Casa após os primeiros atendimentos médicos.
O segundo caso aconteceu em um condomínio na Avenida Tancredo Neves. Um morador procurou a GCM após encontrar um projétil dentro de seu carro. Inicialmente, o casal acreditou que o vidro traseiro havia sido quebrado por uma pedrada, mas, ao abrir o veículo, encontrou o projétil no banco traseiro.
A Guarda Municipal registrou a ocorrência e repassou o caso à Polícia Civil, que agora aguarda a perícia da Polícia Científica para apurar a origem dos disparos e possíveis conexões entre os dois episódios.