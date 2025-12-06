A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Terras de Santo Antônio, em Hortolândia. Durante a ação, foram apreendidos quase 700 gramas de entorpecentes, dinheiro e dois simulacros de arma de fogo.
A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina. Os agentes avistaram um indivíduo em uma área conhecida pelo comércio ilegal de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem, que carregava uma mochila preta, tentou fugir, mas foi alcançado e detido.
Dentro da mochila, os policiais encontraram uma porção de drogas e dinheiro em espécie. Em depoimento, o suspeito confessou que vendia entorpecentes no local durante a noite e que era pago por turno de trabalho.
Após a confissão, a equipe realizou uma busca na casa onde o detido morava. No local, foram apreendidos dois simulacros de pistola, que imitam armas de fogo reais.
Material Apreendido
O conjunto de itens retirados de circulação pela polícia inclui:
· 473 gramas de maconha;
· 30 gramas de "Dry" (concentrado de cannabis);
· 178 gramas de cocaína;
· 20 frascos de lança-perfume;
· 1 rádio comunicador;
· 1 aparelho celular (iPhone 8);
· R$ 629,00 em dinheiro;
· 2 simulacros de arma de fogo.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele permaneceu à disposição da Justiça.