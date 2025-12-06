A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Terras de Santo Antônio, em Hortolândia. Durante a ação, foram apreendidos quase 700 gramas de entorpecentes, dinheiro e dois simulacros de arma de fogo.

A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina. Os agentes avistaram um indivíduo em uma área conhecida pelo comércio ilegal de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem, que carregava uma mochila preta, tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Dentro da mochila, os policiais encontraram uma porção de drogas e dinheiro em espécie. Em depoimento, o suspeito confessou que vendia entorpecentes no local durante a noite e que era pago por turno de trabalho.