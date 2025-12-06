06 de dezembro de 2025
HORTOLÂNDIA

Homem é preso por tráfico e apreendido com armas de brinquedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Material foi apreendido pela Polícia Militar
Material foi apreendido pela Polícia Militar

A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Terras de Santo Antônio, em Hortolândia. Durante a ação, foram apreendidos quase 700 gramas de entorpecentes, dinheiro e dois simulacros de arma de fogo.

A prisão aconteceu durante patrulhamento de rotina. Os agentes avistaram um indivíduo em uma área conhecida pelo comércio ilegal de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem, que carregava uma mochila preta, tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Dentro da mochila, os policiais encontraram uma porção de drogas e dinheiro em espécie. Em depoimento, o suspeito confessou que vendia entorpecentes no local durante a noite e que era pago por turno de trabalho.

Após a confissão, a equipe realizou uma busca na casa onde o detido morava. No local, foram apreendidos dois simulacros de pistola, que imitam armas de fogo reais.

Material Apreendido

O conjunto de itens retirados de circulação pela polícia inclui:

· 473 gramas de maconha;

· 30 gramas de "Dry" (concentrado de cannabis);

· 178 gramas de cocaína;

· 20 frascos de lança-perfume;

· 1 rádio comunicador;

· 1 aparelho celular (iPhone 8);

· R$ 629,00 em dinheiro;

· 2 simulacros de arma de fogo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele permaneceu à disposição da Justiça.

