Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (5) no Jardim São Pedro, em Mogi Guaçu, acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. A vítima é sua própria irmã.
De acordo com o relato da mulher à PM, o agressor havia sido liberado na audiência de custódia na terça-feira (4), após ser detido por outro episódio de violência contra ela. Menos de 24 horas depois, ele voltou à residência da família e iniciou uma discussão com o companheiro da vítima.
Ao intervir para apartar a briga, a mulher tornou-se alvo da agressão. Ela então acionou a Polícia Militar, informando aos agentes que possuía uma medida protetiva de urgência contra o irmão, que ainda estava no local.
O indivíduo foi abordado e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Lá, após os procedimentos, ele foi novamente preso em flagrante pelos crimes de agressão e descumprimento de medida protetiva.