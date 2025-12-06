Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (5) no Jardim São Pedro, em Mogi Guaçu, acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. A vítima é sua própria irmã.

De acordo com o relato da mulher à PM, o agressor havia sido liberado na audiência de custódia na terça-feira (4), após ser detido por outro episódio de violência contra ela. Menos de 24 horas depois, ele voltou à residência da família e iniciou uma discussão com o companheiro da vítima.

Ao intervir para apartar a briga, a mulher tornou-se alvo da agressão. Ela então acionou a Polícia Militar, informando aos agentes que possuía uma medida protetiva de urgência contra o irmão, que ainda estava no local.