Um acidente de trânsito fatal na sexta-feira (5) tirou a vida do investigador da Polícia Civil André Luis Miyazaki, de 49 anos. O fato aconteceu no km 143 da Rodovia SP-304, no trecho entre Piracicaba e Americana, em Santa Bárbara d'Oeste.

De acordo com informações preliminares, Miyazaki retornava da cidade de Piracicaba e seguia para seu local de trabalho, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, quando o acidente ocorreu, resultando em seu óbito. As causas e as circunstâncias exatas da colisão são investigadas pela polícia.

A Dise de Americana emitiu uma nota oficial de pesar lamentando profundamente a morte do servidor. Na publicação, ele é descrito como um "profissional dedicado, íntegro e comprometido com a segurança pública", que ao longo de sua trajetória demonstrou "coragem, responsabilidade e elevado senso de dever".