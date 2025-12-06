06 de dezembro de 2025
Investigador da Polícia morre em acidente a caminho do trabalho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
André Luis Miyazaki, de 49 anos, retornava ao trabalho na Dise de Americana
André Luis Miyazaki, de 49 anos, retornava ao trabalho na Dise de Americana

Um acidente de trânsito fatal na sexta-feira (5) tirou a vida do investigador da Polícia Civil André Luis Miyazaki, de 49 anos. O fato aconteceu no km 143 da Rodovia SP-304, no trecho entre Piracicaba e Americana, em Santa Bárbara d'Oeste.

De acordo com informações preliminares, Miyazaki retornava da cidade de Piracicaba e seguia para seu local de trabalho, a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, quando o acidente ocorreu, resultando em seu óbito. As causas e as circunstâncias exatas da colisão são investigadas pela polícia.

A Dise de Americana emitiu uma nota oficial de pesar lamentando profundamente a morte do servidor. Na publicação, ele é descrito como um "profissional dedicado, íntegro e comprometido com a segurança pública", que ao longo de sua trajetória demonstrou "coragem, responsabilidade e elevado senso de dever".

A polícia manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do investigador, desejando força e conforto para superar a perda repentina. A corporação está de luto.

