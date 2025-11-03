03 de novembro de 2025
LUTO NA MÚSICA

Morre Lô Borges, um dos criadores do Clube da Esquina

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ícone do Clube da Esquina, cantor e compositor mineiro faleceu aos 73 anos após complicações de saúde em Belo Horizonte.
O cantor e compositor Lô Borges morreu nesta segunda-feira (3), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG). A informação foi confirmada pela família. O artista estava internado desde o dia 17 de outubro, após sofrer intoxicação por medicamentos, e faleceu em decorrência de complicações durante o tratamento.

Durante o período de internação, Lô chegou a ser mantido sob ventilação mecânica e passou por traqueostomia no dia 25. O quadro de saúde se agravou nas últimas semanas.

Nascido em Minas Gerais, Lô Borges foi um dos fundadores do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta e outros nomes que marcaram a música brasileira. Seu trabalho ajudou a redefinir a MPB, mesclando rock, jazz e sonoridades regionais mineiras.

Entre suas canções mais conhecidas estão “O Trem Azul”, “Paisagem da Janela” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, clássicos que se tornaram símbolos da poesia e da sensibilidade do Clube da Esquina. O álbum homônimo lançado em 1972, dividido com Milton Nascimento, é considerado um dos maiores discos da história da música brasileira.

Com uma trajetória marcada pela discrição e profundidade artística, Lô Borges deixa um legado musical que atravessa gerações e continua influenciando novos compositores e intérpretes.

