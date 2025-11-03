O cantor e compositor Lô Borges morreu nesta segunda-feira (3), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG). A informação foi confirmada pela família. O artista estava internado desde o dia 17 de outubro, após sofrer intoxicação por medicamentos, e faleceu em decorrência de complicações durante o tratamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o período de internação, Lô chegou a ser mantido sob ventilação mecânica e passou por traqueostomia no dia 25. O quadro de saúde se agravou nas últimas semanas.

Nascido em Minas Gerais, Lô Borges foi um dos fundadores do movimento Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant, Toninho Horta e outros nomes que marcaram a música brasileira. Seu trabalho ajudou a redefinir a MPB, mesclando rock, jazz e sonoridades regionais mineiras.