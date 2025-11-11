O setor de alimentação da Região Metropolitana de Campinas (RMC) manteve o ritmo de crescimento no mercado formal e encerrou setembro com saldo positivo de 190 empregos com carteira assinada, conforme dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O resultado vem mesmo diante da escassez de profissionais qualificados, que tem dificultado o preenchimento das vagas disponíveis.

No mês, o segmento registrou 3.360 contratações e 3.170 desligamentos, mantendo o saldo positivo em sete dos nove meses de 2025. As cidades que mais contrataram foram Campinas, com 152 novas vagas, Valinhos (54), Hortolândia (47), Sumaré (33) e Holambra (25). Já municípios como Itatiba, Paulínia e Santa Bárbara d’Oeste apresentaram queda no número de empregos formais.

De janeiro a setembro, o saldo acumulado do setor chegou a 1.406 novas vagas, número 67% maior do que o registrado em todo o ano de 2024.