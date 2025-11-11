O setor de alimentação da Região Metropolitana de Campinas (RMC) manteve o ritmo de crescimento no mercado formal e encerrou setembro com saldo positivo de 190 empregos com carteira assinada, conforme dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho. O resultado vem mesmo diante da escassez de profissionais qualificados, que tem dificultado o preenchimento das vagas disponíveis.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No mês, o segmento registrou 3.360 contratações e 3.170 desligamentos, mantendo o saldo positivo em sete dos nove meses de 2025. As cidades que mais contrataram foram Campinas, com 152 novas vagas, Valinhos (54), Hortolândia (47), Sumaré (33) e Holambra (25). Já municípios como Itatiba, Paulínia e Santa Bárbara d’Oeste apresentaram queda no número de empregos formais.
De janeiro a setembro, o saldo acumulado do setor chegou a 1.406 novas vagas, número 67% maior do que o registrado em todo o ano de 2024.
Segundo Maria Fernanda Biazzo, diretora executiva da Abrasel RMC, o desempenho confirma a força da retomada econômica no segmento. “O setor tem mostrado resiliência mesmo com o desafio da falta de profissionais. A demanda por mão de obra cresce e os empresários estão apostando em qualificação e incentivos para manter suas equipes”, destacou.
Uma pesquisa da entidade mostrou que 34% dos donos de bares e restaurantes pretendem ampliar seus quadros até o fim do ano, enquanto 58% devem manter o número de funcionários. Entre as funções com mais dificuldade de contratação estão churrasqueiros, sushimen, chefs e gerentes de salão.
Para atrair trabalhadores, empresários têm investido em programas de bonificação, treinamento e aumento salarial, além de flexibilizar jornadas e melhorar as condições de trabalho.
No cenário nacional, o setor de alimentação criou 13.153 vagas formais em setembro, e as mulheres representaram dois terços das novas contratações, segundo o Caged — reforçando a crescente presença feminina nas cozinhas e na gestão de estabelecimentos.