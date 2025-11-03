A Câmara Municipal de Campinas vota, nesta segunda-feira (3), em segunda discussão, dois projetos de autoria do Executivo que tratam de gestão fiscal e ambiental urbana. O primeiro, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 100/2025, cria o Programa de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento e de Regularização Cadastral e Tributária, enquanto o segundo, o PLC nº 32/2025, institui a implantação e adoção de microflorestas urbanas em áreas públicas da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O programa de recadastramento utilizará imagens aéreas de alta resolução para atualizar o Cadastro Imobiliário Fiscal e identificar construções e benfeitorias não registradas. O objetivo é corrigir defasagens cadastrais e garantir que a tributação reflita a real situação dos imóveis, evitando distorções no cálculo do IPTU e da Taxa de Lixo.

Os contribuintes notificados terão acesso ao sistema SiRI-Geo (Sistema de Recadastramento Imobiliário por Georreferenciamento), onde poderão confirmar ou corrigir informações sem multa, desde que dentro do prazo estabelecido. O projeto valoriza o princípio da denúncia espontânea, previsto no Código Tributário Nacional, e busca criar um ambiente de cooperação entre o poder público e os cidadãos.