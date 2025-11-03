Mesmo em um ano marcado pela seca e pela irregularidade das precipitações, outubro terminou acima da média histórica em Campinas, com 124 milímetros acumulados — valor superior à expectativa de 115 mm para o mês. O volume foi impulsionado pelas chuvas intensas dos últimos três dias, que somaram 83 milímetros e garantiram o segundo melhor desempenho pluviométrico do ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Antes de outubro, apenas abril havia ultrapassado a média esperada, com 133 mm registrados, mais que o dobro dos 61 mm habituais. Nos demais meses de 2025, o índice de chuva ficou abaixo ou muito abaixo do esperado, refletindo o regime irregular de precipitações em todo o Estado de São Paulo.

Apesar da melhora pontual, o Sistema Cantareira, principal reservatório de abastecimento da região de Campinas e da Grande São Paulo, registrou nova queda no nível de armazenamento. O índice passou de 27,9% em 1º de outubro para 23,4% no fim do mês, uma redução de 4,5 pontos percentuais.