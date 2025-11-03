A Prefeitura de Campinas inicia nesta segunda-feira (3) uma nova etapa da setorização da assistência em especialidades, com o início dos atendimentos do Centro de Referência de Diagnóstico em Oncologia (CDO), instalado no prédio do antigo Hospital de Amor, no Parque Itália. A estrutura, retomada pelo município em setembro, será voltada ao rastreamento e detecção precoce de doenças oncológicas.

Nesta fase inicial, o CDO oferece consultas nas especialidades de proctologia — voltada ao tratamento de doenças do intestino grosso, reto e ânus — e gastrologia, que trata enfermidades do aparelho digestivo. O serviço atenderá pacientes do SUS municipal encaminhados pelas unidades básicas de saúde e outros serviços da rede pública.

A oferta inicial é de 95 vagas semanais para gastrologia e 34 para coloproctologia. Esses atendimentos eram realizados anteriormente na Policlínica 3, e os pacientes já agendados foram transferidos para o novo endereço.