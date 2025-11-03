A Prefeitura de Campinas inicia nesta segunda-feira (3) uma nova etapa da setorização da assistência em especialidades, com o início dos atendimentos do Centro de Referência de Diagnóstico em Oncologia (CDO), instalado no prédio do antigo Hospital de Amor, no Parque Itália. A estrutura, retomada pelo município em setembro, será voltada ao rastreamento e detecção precoce de doenças oncológicas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Nesta fase inicial, o CDO oferece consultas nas especialidades de proctologia — voltada ao tratamento de doenças do intestino grosso, reto e ânus — e gastrologia, que trata enfermidades do aparelho digestivo. O serviço atenderá pacientes do SUS municipal encaminhados pelas unidades básicas de saúde e outros serviços da rede pública.
A oferta inicial é de 95 vagas semanais para gastrologia e 34 para coloproctologia. Esses atendimentos eram realizados anteriormente na Policlínica 3, e os pacientes já agendados foram transferidos para o novo endereço.
A equipe do CDO é formada por médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes administrativos e profissionais de apoio. O funcionamento regular será de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, a partir desta terça (4).
Segundo a coordenadora de Atenção Secundária de Campinas, Sara Sgobin, o processo será implantado em etapas, para garantir a continuidade dos serviços e a segurança na transferência de equipamentos. “O processo de organização e atendimento no CDO será dividido em etapas para que não ocorra interrupção da assistência de nenhuma das especialidades que serão ofertadas no serviço e neste momento estão em outras estruturas do SUS Municipal”, afirmou.
O plano prevê a ampliação progressiva do atendimento, com inclusão de dermatologia cirúrgica, colonoscopia e endoscopia, procedimentos de gastrostomia, estomaterapia, urologia e nefrologia, além de biópsias de próstata e cirurgias voltadas à saúde da mulher.
A criação do CDO faz parte da reorganização da rede de média complexidade, que já inclui o Centro de Exames e Especialidades Médicas (CEEM) e o Centro de Referência de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Craim), o Hospital da Mulher de Campinas. O objetivo, segundo a Secretaria de Saúde, é garantir atendimento mais rápido, tecnológico e integrado entre as linhas de cuidado.
O modelo foi formalizado após acordo entre a Prefeitura e o Hospital de Amor, com ciência do Ministério Público do Trabalho (MPT-15), garantindo segurança jurídica na transição.