PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com tempo instável e chuvoso na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
De acordo com o CPMet (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas), há previsão de chuvas fortes como vem ocorrendo nos últimos dias.
segunda-feira (3) será de calor e sol intenso em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CPMet), o dia deve ter características típicas da primavera, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva fortes no fim da tarde.

A madrugada e o início da manhã começaram com céu nublado e névoa leve em algumas áreas de vale. As temperaturas iniciais ficaram em torno de 19°C, subindo rapidamente ao longo do dia.

À tarde, o sol predomina com máxima de cerca de 32°C, mas a nebulosidade aumenta no período da tarde, trazendo a possibilidade de chuvas intensas e localizadas, como as registradas nos últimos dias.

