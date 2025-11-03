A segunda-feira (3) será de calor e sol intenso em toda a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CPMet), o dia deve ter características típicas da primavera, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva fortes no fim da tarde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A madrugada e o início da manhã começaram com céu nublado e névoa leve em algumas áreas de vale. As temperaturas iniciais ficaram em torno de 19°C, subindo rapidamente ao longo do dia.

À tarde, o sol predomina com máxima de cerca de 32°C, mas a nebulosidade aumenta no período da tarde, trazendo a possibilidade de chuvas intensas e localizadas, como as registradas nos últimos dias.