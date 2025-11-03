As fortes chuvas que atingiram Campinas no domingo (2) provocaram diversos estragos pela cidade, incluindo quedas de árvores, desmoronamento de muro e alagamentos, segundo a Defesa Civil municipal. Apesar dos danos, não há registro de feridos nem de pessoas desabrigadas.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), o acumulado de chuva foi de 43,94 milímetros, com vento máximo de 22,6 km/h registrado no distrito de Barão Geraldo, a região mais atingida pela tempestade.

Ao todo, seis árvores caíram com a força do vento — uma sobre a rede elétrica e outras duas sobre veículos. Os bairros mais afetados foram Vila Proost Souza, Jardim Brasil, Jardim do Vovô, Vila Nogueira, Jardim Santa Rosa e Vila Teixeira.