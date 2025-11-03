03 de novembro de 2025
TEMPORAL

Chuvas intensas derrubam árvores e causam estragos em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
A tempestade,que registrou um acumulado de 43,94 milímetros na cidade, teve sua intensidade máxima no distrito de Barão Geraldo.
As fortes chuvas que atingiram Campinas no domingo (2) provocaram diversos estragos pela cidade, incluindo quedas de árvores, desmoronamento de muro e alagamentos, segundo a Defesa Civil municipal. Apesar dos danos, não há registro de feridos nem de pessoas desabrigadas.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), o acumulado de chuva foi de 43,94 milímetros, com vento máximo de 22,6 km/h registrado no distrito de Barão Geraldo, a região mais atingida pela tempestade.

Ao todo, seis árvores caíram com a força do vento — uma sobre a rede elétrica e outras duas sobre veículos. Os bairros mais afetados foram Vila Proost Souza, Jardim Brasil, Jardim do Vovô, Vila Nogueira, Jardim Santa Rosa e Vila Teixeira.

A Defesa Civil também registrou alagamento na Vila União e o desmoronamento de um muro no Jardim dos Oliveiras.

Equipes da Prefeitura de Campinas seguem mobilizadas para atender a população, com ações de remoção de árvores, sinalização de vias e limpeza de áreas afetadas.

