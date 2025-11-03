O motociclista Leandro Aparecido de Souza, de 46 anos, morreu na Santa Casa de Mogi Mirim após sofrer ferimentos graves em um acidente na Rodovia Elzio Mariotoni, conhecida como Estrada Velha de Itapira, na tarde de sábado (1º).

A colisão lateral ocorreu em frente à Chácara Lagoa Azul, quando a moto seguia no sentido Itapira–Mogi Mirim e o carro vinha na direção oposta. O impacto foi violento e arremessou o motociclista ao solo, provocando trauma severo na perna e ferimentos graves no braço, que ficou decepado.

O motorista do Palio Weekend envolvido na colisão sofreu traumatismo facial e também precisou de atendimento médico.