Um homem de 33 anos foi preso na madrugada deste domingo (2) suspeito de furtar uma loja no Jardim Brasília, em Americana. Com ele, a Guarda Municipal recuperou cerca de uma tonelada de fios de cobre e diversas ferramentas, avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil.
A prisão ocorreu após o sistema Muralha Digital identificar a movimentação de uma Kombi branca suspeita, veículo já monitorado por envolvimento em outros furtos na região. Por volta das 5h15, equipes localizaram o automóvel trafegando pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).
Ao receber ordem de parada, o motorista ignorou e iniciou uma fuga em alta velocidade, dando início a uma perseguição com troca de tiros. O veículo foi interceptado e o condutor detido no local. Um segundo suspeito fugiu por uma área de mata e ainda é procurado.
Dentro da Kombi, os guardas encontraram 102 rolos de fio de cobre e 21 ferramentas furtadas da loja. O veículo apresentava sinais de adulteração e sem numeração de chassi visível.
O preso foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana e depois transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça.