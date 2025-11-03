Um homem de 33 anos foi preso na madrugada deste domingo (2) suspeito de furtar uma loja no Jardim Brasília, em Americana. Com ele, a Guarda Municipal recuperou cerca de uma tonelada de fios de cobre e diversas ferramentas, avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil.

A prisão ocorreu após o sistema Muralha Digital identificar a movimentação de uma Kombi branca suspeita, veículo já monitorado por envolvimento em outros furtos na região. Por volta das 5h15, equipes localizaram o automóvel trafegando pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Ao receber ordem de parada, o motorista ignorou e iniciou uma fuga em alta velocidade, dando início a uma perseguição com troca de tiros. O veículo foi interceptado e o condutor detido no local. Um segundo suspeito fugiu por uma área de mata e ainda é procurado.