Faleceu na manhã deste domingo (2), em Mogi Guaçu, a adolescente Júlia Macedo da Silva, de 16 anos, que lutava pela vida desde o dia 9 de outubro, quando entrou em coma após complicações em uma cirurgia na cabeça.

O caso de Júlia comoveu a comunidade local e mobilizou uma grande corrente de oração. Nas redes sociais e grupos de mensagens, a frase “Levanta-te, Júlia, em nome de Jesus” se tornou símbolo da fé e esperança de familiares, amigos e moradores da cidade.

O velório teve início às 19h30 deste domingo, na Praça da Bíblia, e o sepultamento está marcado para as 10h desta segunda-feira (3), no Cemitério Municipal Santo Antônio.