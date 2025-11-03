03 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRISTEZA

Morre jovem Júlia Macedo, símbolo de fé e esperança em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A adolescente lutava pela vida desde o dia 9 de outubro, quando entrou em coma após complicações em uma cirurgia na cabeça.
A adolescente lutava pela vida desde o dia 9 de outubro, quando entrou em coma após complicações em uma cirurgia na cabeça.

Faleceu na manhã deste domingo (2), em Mogi Guaçu, a adolescente Júlia Macedo da Silva, de 16 anos, que lutava pela vida desde o dia 9 de outubro, quando entrou em coma após complicações em uma cirurgia na cabeça.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso de Júlia comoveu a comunidade local e mobilizou uma grande corrente de oração. Nas redes sociais e grupos de mensagens, a frase “Levanta-te, Júlia, em nome de Jesus” se tornou símbolo da fé e esperança de familiares, amigos e moradores da cidade.

O velório teve início às 19h30 deste domingo, na Praça da Bíblia, e o sepultamento está marcado para as 10h desta segunda-feira (3), no Cemitério Municipal Santo Antônio.

Em nota, a família agradeceu o apoio recebido: “Agradecemos imensamente todas as orações, mensagens de apoio e gestos de carinho direcionados à nossa Júlia e a toda a família durante este período tão difícil.”

Comentários

Comentários