Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado, 1º, em Campinas, após ser flagrado furtando duas retroescavadeiras avaliadas em cerca de R$ 450 mil cada.

O crime aconteceu em um imóvel localizado na Rua Professor Nadir Leite do Canto, esquina com a Rua Adão Soares da Silva, no Jardim do Lago.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada com a denúncia de que duas máquinas haviam sido furtadas horas antes, em Valinhos, e que o rastreador indicava a localização dos veículos em Campinas.