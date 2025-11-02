Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado, 1º, em Campinas, após ser flagrado furtando duas retroescavadeiras avaliadas em cerca de R$ 450 mil cada.
O crime aconteceu em um imóvel localizado na Rua Professor Nadir Leite do Canto, esquina com a Rua Adão Soares da Silva, no Jardim do Lago.
De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada com a denúncia de que duas máquinas haviam sido furtadas horas antes, em Valinhos, e que o rastreador indicava a localização dos veículos em Campinas.
Ao chegarem ao endereço, os PMs avistaram as retroescavadeiras no interior do imóvel e flagraram dois homens mexendo nelas. Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro entrou em luta corporal com os policiais, mas acabou contido e preso.
Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma chave de fenda que estava com o indiciado. As duas máquinas, da marca John Deere, foram recuperadas e restituídas ao proprietário.
O suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o segundo envolvido no furto.