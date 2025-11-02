02 de novembro de 2025
PRESO

Homem é preso por furto de retroescavadeiras em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas
Caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado, 1º, em Campinas, após ser flagrado furtando duas retroescavadeiras avaliadas em cerca de R$ 450 mil cada.

O crime aconteceu em um imóvel localizado na Rua Professor Nadir Leite do Canto, esquina com a Rua Adão Soares da Silva, no Jardim do Lago.

De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada com a denúncia de que duas máquinas haviam sido furtadas horas antes, em Valinhos, e que o rastreador indicava a localização dos veículos em Campinas.

Ao chegarem ao endereço, os PMs avistaram as retroescavadeiras no interior do imóvel e flagraram dois homens mexendo nelas. Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto o outro entrou em luta corporal com os policiais, mas acabou contido e preso.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma chave de fenda que estava com o indiciado. As duas máquinas, da marca John Deere, foram recuperadas e restituídas ao proprietário.

O suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP de Campinas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o segundo envolvido no furto.

