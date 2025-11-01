Um salão de estética localizado no Jardim Nova Mercedes, em Campinas, foi alvo de uma operação da Polícia Civil por vender, de forma clandestina, o medicamento Monjauro. A ação resultou na prisão em flagrante da proprietária do local.

A investigação teve início após a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic de Campinas receber um ofício da 6ª Promotoria de Justiça do município. As autoridades haviam identificado uma página no Instagram que anunciava a venda ilegal do produto.

O Mounjaro é um medicamento utilizado principalmente para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e, mais recentemente, para o controle e tratamento da obesidade.