Um salão de estética localizado no Jardim Nova Mercedes, em Campinas, foi alvo de uma operação da Polícia Civil por vender, de forma clandestina, o medicamento Monjauro. A ação resultou na prisão em flagrante da proprietária do local.
A investigação teve início após a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic de Campinas receber um ofício da 6ª Promotoria de Justiça do município. As autoridades haviam identificado uma página no Instagram que anunciava a venda ilegal do produto.
O Mounjaro é um medicamento utilizado principalmente para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e, mais recentemente, para o controle e tratamento da obesidade.
Durante a operação, os policiais confirmaram a irregularidade e apreenderam no estabelecimento:
- 4 seringas contendo o medicamento;
- 1 frasco vazio de Monjauro;
- 2 frascos cheios;
- 24 caixas de isopor vazias;
- dezenas de seringas que seriam utilizadas na aplicação do produto.
A proprietária do salão foi autuada em flagrante pelo crime de crime contra a saúde pública. A legislação prevê que o acusado fique preso sem direito a fiança.