CAMPINAS

Dona de salão de beleza é presa por venda de remédios ilegais

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Medicamentos foram apreendidos pela Polícia Civil
Medicamentos foram apreendidos pela Polícia Civil

Um salão de estética localizado no Jardim Nova Mercedes, em Campinas, foi alvo de uma operação da Polícia Civil por vender, de forma clandestina, o medicamento Monjauro. A ação resultou na prisão em flagrante da proprietária do local.

A investigação teve início após a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic de Campinas receber um ofício da 6ª Promotoria de Justiça do município. As autoridades haviam identificado uma página no Instagram que anunciava a venda ilegal do produto.

O Mounjaro é um medicamento utilizado principalmente para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e, mais recentemente, para o controle e tratamento da obesidade.

Durante a operação, os policiais confirmaram a irregularidade e apreenderam no estabelecimento:

  • 4 seringas contendo o medicamento;
  • 1 frasco vazio de Monjauro;
  • 2 frascos cheios;
  • 24 caixas de isopor vazias;
  • dezenas de seringas que seriam utilizadas na aplicação do produto.

A proprietária do salão foi autuada em flagrante pelo crime de crime contra a saúde pública. A legislação prevê que o acusado fique preso sem direito a fiança.

