Um micro-ônibus tombou no km 165 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim, na tarde desta sexta-feira (31), deixando dez pessoas feridas e provocando três quilômetros de congestionamento. O acidente aconteceu por volta das 12h45, no sentido norte, em direção a Mogi Guaçu, sob chuva em trechos da pista, e gerou 3 km de congestionamento.

Segundo a concessionária Renovias, o veículo tombou na faixa 2, bloqueando parcialmente a pista. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar Rodoviária e da concessionária prestaram atendimento às vítimas e atuaram na remoção do veículo.