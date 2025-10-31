Um micro-ônibus tombou no km 165 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim, na tarde desta sexta-feira (31), deixando dez pessoas feridas e provocando três quilômetros de congestionamento. O acidente aconteceu por volta das 12h45, no sentido norte, em direção a Mogi Guaçu, sob chuva em trechos da pista, e gerou 3 km de congestionamento.
Segundo a concessionária Renovias, o veículo tombou na faixa 2, bloqueando parcialmente a pista. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar Rodoviária e da concessionária prestaram atendimento às vítimas e atuaram na remoção do veículo.
De acordo com o boletim de ocorrência, duas pessoas foram socorridas pela ambulância da concessionária, quatro pelo SAMU, duas pelo Corpo de Bombeiros até a UPA local, enquanto duas recusaram atendimento hospitalar. Outros seis passageiros saíram ilesos e seguiram viagem em outro veículo da empresa.
O micro-ônibus fazia o trajeto entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Ele foi retirado do canteiro central às 14h15 e levado a uma área de refúgio.