A novela da licitação do transporte público de Campinas ganhou mais um capítulo, e previsivelmente, não foi o desfecho esperado. O edital definitivo, prometido para outubro — e reafirmado pelo prefeito Dário Saadi em diversas ocasiões — foi novamente adiado, agora para novembro. Trata-se, vale destacar, apenas da publicação das regras do certame, e não da licitação em si. Ou seja, o usuário dos ônibus segue preso ao mesmo sistema precário, caro e desatualizado, enquanto a cidade espera um edital que parece condenado à eternidade dos ajustes técnicos e comunicados de “transparência”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Prefeitura tenta imprimir um ar de novidade ao anunciar a contratação da B3 (Bolsa de Valores) para conduzir o processo. É, sem dúvida, uma boa jogada de marketing político, mas um fato simbólico para disfarçar a falta de avanço real. A promessa é de um processo “moderno, transparente e seguro”, com envelopes abertos no pregão eletrônico da Bolsa.

O discurso é impecável, mas a estratégia da B3, usada como sinônimo de lisura, não é inédita. Franca, no interior paulista, fez o mesmo movimento em setembro, e o resultado foi quase irônico: apenas uma empresa apresentou proposta, justamente ligada a Belarmino Marta Júnior, dono do grupo que há décadas já domina o transporte francano e gere o setor também aqui em Campinas. Ou seja, a Bolsa pode até ser moderna, mas os nomes continuam os mesmos.