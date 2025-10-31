As áreas priorizadas foram definidas a partir de indicadores técnicos e epidemiológicos , que consideram número de casos, densidade populacional, presença de imóveis de difícil acesso e risco de proliferação . O objetivo é concentrar esforços em pontos onde há maior probabilidade de reprodução do mosquito .

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (30) a 43ª edição do Alerta Arboviroses de 2025 , documento que orienta o reforço das ações de combate e prevenção ao Aedes aegypti , transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika . O boletim inclui 18 bairros que terão trabalho intensificado de vistoria e orientação à população.

A Prefeitura reforça que a melhor forma de prevenção é eliminar recipientes que acumulem água, como latas, pneus, pratos de plantas e calhas. Também é fundamental manter caixas d’água vedadas e vasos sanitários inutilizados fechados. “Mesmo quem não mora nesses bairros deve permanecer atento, pois as áreas vizinhas também correm risco. O combate ao mosquito é uma responsabilidade coletiva”, alerta a Secretaria de Saúde.

As visitas domiciliares são realizadas por equipes da Impacto Controle de Pragas, identificadas por uniformes e crachás, e por voluntários com coletes laranja com a inscrição “Campinas contra o mosquito”.

Em caso de dúvida sobre a identidade dos agentes, o morador pode confirmar as informações pelos telefones 156 (de segunda a sexta) ou 199 (Defesa Civil, nos fins de semana e feriados).