PREVENÇÃO

Saúde intensifica combate ao mosquito da dengue em 18 bairros

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Novo boletim da Secretaria de Saúde aponta 18 bairros de Campinas com ações reforçadas contra o Aedes aegypti.
Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quinta-feira (30) a 43ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, documento que orienta o reforço das ações de combate e prevenção ao Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika. O boletim inclui 18 bairros que terão trabalho intensificado de vistoria e orientação à população.

As áreas priorizadas foram definidas a partir de indicadores técnicos e epidemiológicos, que consideram número de casos, densidade populacional, presença de imóveis de difícil acesso e risco de proliferação. O objetivo é concentrar esforços em pontos onde há maior probabilidade de reprodução do mosquito.

Os bairros listados são:

  • Leste: Parque dos Pomares, Jardim Myrian, Jardim Nilópolis e Parque São Quirino
  • Noroeste: Jardim Campina Grande, Residencial Jardim São Luiz, Jardim Londres e Jardim Paulicéia
  • Norte: Jardim Eulina
  • Sudoeste: Jardim Aeroporto, Vila Aeroporto e Jardim Profilurb
  • Sul: Jardim Marisa, Jardim Itaguaçu e Jardim Fernanda 2
  • Sudeste: Jardim Industrial, Vila Satúrnia e Jardim Dom Nery

A Prefeitura reforça que a melhor forma de prevenção é eliminar recipientes que acumulem água, como latas, pneus, pratos de plantas e calhas. Também é fundamental manter caixas d’água vedadas e vasos sanitários inutilizados fechados. “Mesmo quem não mora nesses bairros deve permanecer atento, pois as áreas vizinhas também correm risco. O combate ao mosquito é uma responsabilidade coletiva”, alerta a Secretaria de Saúde.

As visitas domiciliares são realizadas por equipes da Impacto Controle de Pragas, identificadas por uniformes e crachás, e por voluntários com coletes laranja com a inscrição “Campinas contra o mosquito”.

Em caso de dúvida sobre a identidade dos agentes, o morador pode confirmar as informações pelos telefones 156 (de segunda a sexta) ou 199 (Defesa Civil, nos fins de semana e feriados).

