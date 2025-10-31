Uma perseguição policial na madrugada desta sexta-feira (31) terminou com três policiais militares feridos, um deles em estado grave, depois que a viatura em que estavam colidiu contra uma barreira de concreto no km 76,4 da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas.

De acordo com o boletim operacional da concessionária Colinas, que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta da 1h30 da madrugada, no sentido Sul, próximo ao Jardim do Lago. A Trailblazer da Polícia Militar seguia pela faixa 1 quando o motorista perdeu o controle da direção, atingiu o canteiro central e rodou na pista, parando na alça de acesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e da concessionária foram acionadas para o socorro. A alça de acesso ficou totalmente interditada por 3 horas e 23 minutos, sendo liberada às 4h52, com o tráfego desviado para o km 75.