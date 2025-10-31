A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu concluiu, nesta quinta-feira (30), o inquérito sobre a morte de Tamires dos Santos Magalhães, encontrada sem vida no dia 18 de maio, em uma estrada vicinal no bairro rural Cachoeirinha. As apurações identificaram o ex-marido, Wanderley Alves do Reis, como autor do feminicídio.

Horas antes da Polícia Civil formalizar o pedido de prisão temporária, Reis foi encontrado morto em uma pousada em Sorocaba, onde, segundo o registro policial, teria cometido suicídio.

As investigações revelaram que Tamires esteve na casa do ex-marido, no Jardim Itacolomy, dois dias antes de ser localizada sem vida — e não saiu do local com vida, conforme imagens de câmeras e depoimentos. A mulher teria ido ao imóvel para um acerto financeiro, mas os investigadores descobriram que ela estava grávida de poucas semanas, o que pode ter motivado o crime.