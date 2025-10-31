A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu concluiu, nesta quinta-feira (30), o inquérito sobre a morte de Tamires dos Santos Magalhães, encontrada sem vida no dia 18 de maio, em uma estrada vicinal no bairro rural Cachoeirinha. As apurações identificaram o ex-marido, Wanderley Alves do Reis, como autor do feminicídio.
Horas antes da Polícia Civil formalizar o pedido de prisão temporária, Reis foi encontrado morto em uma pousada em Sorocaba, onde, segundo o registro policial, teria cometido suicídio.
As investigações revelaram que Tamires esteve na casa do ex-marido, no Jardim Itacolomy, dois dias antes de ser localizada sem vida — e não saiu do local com vida, conforme imagens de câmeras e depoimentos. A mulher teria ido ao imóvel para um acerto financeiro, mas os investigadores descobriram que ela estava grávida de poucas semanas, o que pode ter motivado o crime.
De acordo com o inquérito, após o assassinato, o autor tentou enterrar o corpo no quintal, mas desistiu após cerca de 30 horas. Em seguida, colocou a vítima em um Fiat Pálio e a abandonou em uma estrada de terra.
Nos dias seguintes, a DIG passou a monitorar os deslocamentos de Reis, que havia deixado a cidade em direção a São Paulo. O pedido de prisão foi concluído na quarta-feira (29), mas, antes que fosse expedido, a polícia foi informada de sua morte em uma pousada próxima ao Terminal Rodoviário de Sorocaba.
O corpo de Wanderley apresentava sinais compatíveis com asfixia, e o Samu confirmou o óbito no local. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba para exames complementares.