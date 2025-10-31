Um episódio inusitado marcou o evento “Noites do Horror” no Hopi Hari, em Vinhedo, no último domingo (26). Uma jovem teve os cabelos presos em uma motosserra cenográfica, manipulada por um ator caracterizado como palhaço durante uma das atrações de terror do parque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Testemunhas filmaram o momento em que o artista se aproximou do grupo da adolescente. Durante a interação, parte do cabelo dela ficou enroscada no equipamento, provocando gritos e correria entre os visitantes. Em meio à confusão, outra pessoa ainda tentou tirar uma selfie próxima à cena.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, e o ator envolvido, Guilherme Valentin, divulgou um vídeo que ultrapassou 1,1 milhão de visualizações, afirmando ter seguido todos os protocolos de segurança. Mesmo assim, ele foi desligado do elenco após o episódio viralizar.