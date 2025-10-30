A Polícia Federal realizou, na tarde desta quinta-feira (30), a incineração de 4.558 quilos de drogas apreendidas em diferentes operações de repressão ao tráfico ilícito. A destruição do material ocorreu em Nova Odessa e integra o plano estratégico nacional de combate ao narcotráfico.

Segundo a PF, o total incinerado inclui cocaína, maconha, haxixe, MDMA, além de anabolizantes e medicamentos controlados. As substâncias foram apreendidas em 243 ocorrências distintas, das quais 80% ocorreram ao longo de 2024.

Parte das apreensões foi resultado de ações conjuntas com a Receita Federal, especialmente no fluxo de encomendas postais, e outra parte decorre de prisões em flagrante feitas durante a inspeção de passageiros no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Essas ações estão vinculadas às operações Sentinela (2023) e Portão Oito (2024).