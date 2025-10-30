O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, elogiou a atuação integrada das forças policiais e do Gaeco do Ministério Público durante a Operação Off White, deflagrada na quinta-feira (30) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ofensiva, que teve foco na região de Campinas, resultou em seis prisões, um morto em confronto e na apreensão de armas e mais de R$ 200 mil em espécie.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Derrite ressaltou a importância da ação e parabenizou as equipes envolvidas.
“Cooperação de inteligência, troca de tiros e prisão de lideranças do PCC na região de Campinas. O Núcleo de Inteligência do CPI-2, junto com o Gaeco do Ministério Público, nosso importante e principal parceiro no combate ao crime organizado, deflagraram uma operação para captura, para prisão. Eram seis mandados de prisão, doze mandados de busca de lideranças do PCC ligadas a um importante integrante que hoje vive na Bolívia.”
O secretário confirmou que entre os detidos está o filho de um dos chefes da facção, atualmente foragido na Bolívia, além de Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”, figura histórica do crime organizado em São Paulo.
“O filho desse integrante, que também é membro da organização criminosa, foi preso. Um outro indivíduo, de nome Eduardo, que é uma liderança importante, que inclusive participou de atentados às forças policiais no ano de 2006 aqui em São Paulo, também foi preso, mais de 200 mil reais apreendidos, três armas de fogo. Infelizmente, um dos criminosos optou pelo confronto e foi neutralizado.”
A operação, conduzida pelo Gaeco de Campinas em parceria com o 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep), teve alvos em Campinas, Artur Nogueira, Mogi Guaçu e outras cidades do interior. Durante o cumprimento dos mandados, houve troca de tiros em Sousas, distrito de Campinas. Um dos investigados, que reagiu à abordagem, morreu no local, enquanto um sargento do Baep foi baleado no ombro.
“Tivemos um sargento do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 1º Baep de Campinas, alvejado com um disparo no ombro, mas graças a Deus não corre nenhum risco de morte. Então, parabéns aos policiais militares, ao Gaeco, núcleo de Campinas, por mais essa importante resposta no combate ao crime organizado, que aqui em São Paulo é tolerância zero contra o crime.”
A investigação revelou ligações entre traficantes e empresários que utilizavam empresas de fachada e transações imobiliárias para ocultar a origem ilícita de recursos. A 4ª Vara Criminal de Campinas determinou o bloqueio de 12 imóveis de luxo e de valores em contas bancárias dos suspeitos.
A Operação Off White é considerada uma das maiores ações recentes contra o núcleo financeiro do PCC no interior do Estado e reforça a diretriz de “tolerância zero” do governo paulista no combate ao crime organizado.