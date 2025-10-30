O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, elogiou a atuação integrada das forças policiais e do Gaeco do Ministério Público durante a Operação Off White, deflagrada na quinta-feira (30) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ofensiva, que teve foco na região de Campinas, resultou em seis prisões, um morto em confronto e na apreensão de armas e mais de R$ 200 mil em espécie.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Derrite ressaltou a importância da ação e parabenizou as equipes envolvidas.

“Cooperação de inteligência, troca de tiros e prisão de lideranças do PCC na região de Campinas. O Núcleo de Inteligência do CPI-2, junto com o Gaeco do Ministério Público, nosso importante e principal parceiro no combate ao crime organizado, deflagraram uma operação para captura, para prisão. Eram seis mandados de prisão, doze mandados de busca de lideranças do PCC ligadas a um importante integrante que hoje vive na Bolívia.”